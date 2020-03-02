МИНСК, 2 мар — ПРАЙМ. Азербайджанская госнефтекомпания SOCAR может поставить Белоруссии в 2020 году до 1 миллиона тонн нефти, при этом ожидается, что объемы поставок будут расти из года в год, заявил в понедельник председатель белорусского госконцерна "Белнефтехим" Андрей Рыбаков.

"Объемы (поставок – ред.) будут наращиваться из года в год. Речь идет об объемах в этом году — до 1 миллиона тонн нефти. Это будет определяться каждый месяц исходя из экономических, логистических составляющих и так далее. Но это будет на постоянной основе", — цитирует Рыбакова госагентство Белта. Рыбаков в понедельник в Минске принял участие во встрече белорусского премьера Сергея Румаса с главой азербайджанской госнефтекомпании SOCAR Ровнагом Абдуллаевым.

Пресс-секретарь концерна "Белнефтехим" Александр Тищенко в конце февраля заявил, что SOCAR в марте поставит Белоруссии в порт Одессы два танкера нефти с последующей ее транспортировкой по трубопроводу Одесса-Броды. В понедельник официальный представитель SOCAR Ибрагим Ахмедов заявил РИА Новости, что компания планирует 5-6 марта направить из турецкого порта Джейхан первый танкер с нефтью для Белоруссии. По словам Ахмедова, ожидается, что второй танкер для Белоруссии выйдет из грузинского порта Супса в двадцатых числах марта. Объем поставок каждого из танкеров составляет 85 тысяч тонн сырья.

Кроме того, Рыбаков заявил, что не исключает реверсных поставок нефти на белорусские НПЗ через территорию Польши по магистральному нефтепроводу "Дружба" до конца 2020 года.

"Мы не исключаем этого", — заявил Рыбаков, отвечая на вопрос, ожидаются ли реверсные поставки по "Дружбе" на НПЗ республики до конца текущего года. Главу концерна цитирует госагентство Белта.

Как уточнил Рыбаков, соответствующая работа ведется. "Это также является одним из логистических направлений, которое отрабатывается с польскими коллегами. Будем информировать по мере конкретных шагов и конкретных поставок", — заверил председатель концерна.

Белоруссия и РФ не договорились об условиях поставки нефти, в результате Россия с 1 января прекратила подачу нефти для обоих белорусских НПЗ. Переработка на них была существенно снижена. Затем прокачка нефти на НПЗ частично возобновилась за счет поставок компаниями группы "Сафмар" Михаила Гуцериева. Президент Белоруссии Александр Лукашенко неоднократно говорил, что страна активно ищет источники поставок нефти, альтернативной российской. В правительстве Белоруссии сообщали, что в качестве альтернативы Минск рассматривает поставки нефти с Украины, из Польши, стран Балтии, Казахстана и Азербайджана.