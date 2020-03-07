МОСКВА, 7 мар — ПРАЙМ. Посол Мексики в России Норма Пенсадо Морено не исключила возможности участия "Лукойла" в добыче нефти на новом месторождении на мексиканском шельфе, где компания ведет разведку совместно с итальянской Eni и британской Capricorn.

Ранее итальянская нефтегазовая компания Eni сообщила, что открыла месторождение нефти на геологоразведочном объекте Saasken в блоке 10, расположенном в бассейне Sureste на шельфе Мексики. Его запасы оцениваются в 200-300 миллионов баррелей. Блок 10 на 65% принадлежит Eni, на 20% — "Лукойлу" и на 15% — Capricorn.

"Также недавно мы видели информацию о том, что в части, где "Лукойл" и Eni ведут разведку, нашли большой источник ресурсов. Так что, очевидно, это означает, что по мере того, как работы продвигаются, возможно, помимо разведки, может начаться добыча, будет затронут вопрос технологий. Это нельзя предсказать сейчас, но я думаю, что это часть процесса, где уже есть российское присутствие", — сказала она в интервью РИА новости.

"В настоящее время политика Мексики в области энергетики пересматривается. Так что это могло бы открыть новые возможности, но мы пока не знаем точно. Эта тема, которая интересует обе страны, но пока, скажем так, присутствие, которое уже есть у России, у "Лукойла" в Мексике, может развиться в какой-то момент", — отметила она.

Посол также добавила, что у Мехико пока нет планов привлекать другие российские нефтяные компании к работе в стране.

"Сейчас не будет новых тендеров. Так что на данный момент планов нет", — подчеркнула она.