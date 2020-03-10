МОСКВА, 10 мар — ПРАЙМ. Глава и совладелец "Лукойла" Вагит Алекперов во вторник потерял больше остальных миллиардеров по всему миру, его состояние уменьшилось на 2,8 миллиарда долларов, следует из данных счетчика Forbes Real-Time.

"Совладелец "Лукойла" Вагит Алекперов — лидер падения среди миллиардеров всего мира, следует из данных рейтинга Forbes Real-Time на 18.45 по мск. За день его состояние уменьшилось на 2,8 миллиарда долларов", — написал Forbes Russia в своем телеграмм-канале.

В пятерку миллиардеров, которые потеряли больше всех денег во вторник, также вошел вице-президент и совладелец "Лукойла" Леонид Федун. Его состояние уменьшилось на 1,2 миллиарда долларов.

Акции "Лукойла" по итогам торгов во вторник на Московской бирже, которые закончились как раз в 18.45, упали на 18,65%. Причина — обвал цен на нефть в понедельник после того, как сделка ОПЕК+ распалась и стало известно о намерении Саудовской Аравии существенно нарастить добычу.