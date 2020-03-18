МОСКВА, 18 мар — ПРАЙМ. Коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 13 марта, увеличились на 2 миллиона баррелей, или на 0,4%, до 453,7 миллиона баррелей, говорится в еженедельном обзоре управления энергетической информации минэнерго страны.

Аналитики, опрошенные агентством Рейтер, ожидали роста этих запасов на 3,3 миллиона баррелей.

Добыча нефти в США за неделю, по данным министерства, увеличилась на 100 тысяч баррелей, до 13,1 миллиона баррелей в день.

Запасы нефти на крупнейшем в стране терминале в Кушинге (Cushing) увеличились на 0,5 миллиона баррелей — до 38,4 миллиона.

Запасы бензина опустились на 6,2 миллиона баррелей, или на 2,5%, до 240,8 миллиона баррелей. Эксперты ожидали снижения на 2,9 миллиона баррелей. Запасы дистиллятов за неделю уменьшились на 2,9 миллиона баррелей, или на 2,3%, составив 125,1 миллиона баррелей. Прогнозировалось снижение на 2 миллиона баррелей.

Стратегический резерв нефти в стране по сравнению с предыдущей неделей не изменился, оставшись на отметке в 635 миллионов баррелей, также указывает министерство.