МОСКВА, 6 апр — ПРАЙМ. Производители нефти ОПЕК+ могут снизить добычу сырья в зависимости от того, насколько страны G20 будут готовы сотрудничать и принять аналогичные меры, пишет газета Wall Street Journal.

"Нефтепроизводители ОПЕК могут сократить добычу в зависимости от сигналов о том, что другие страны G20 изъявят желание присоединиться к снижению добычи", — пишет газета. G20 также рассматривает проведение экстренного саммита министров энергетики в пятницу, отмечает издание со ссылкой на делегатов.

Источники отметили, что страны ОПЕК+ надеются на то, что североамериканские производители нефти присоединятся к сокращению добычи, а также альянс пригласил Норвегию, Великобританию и Бразилию присоединиться к встрече, запланированной на четверг, сообщили делегаты.

На 9 апреля запланировано заседание ОПЕК+ по вопросу возможного сокращения добычи нефти с целью стабилизировать цены. В пятницу, 3 апреля, источник РИА Новости сообщил, что ОПЕК+ обсудит возможность сокращения добычи на 10 миллионов баррелей в сутки.

Страны ОПЕК+ 6 марта не смогли договориться ни об изменении параметров соглашения о сокращении добычи нефти, ни о его продлении. В результате с 1 апреля были сняты ограничения на добычу в странах-участницах прежнего альянса. Это вызвало обвал на нефтяном рынке, который наложился на резкое глобальное падение спроса из-за пандемии коронавируса.