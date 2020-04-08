МОСКВА, 8 апр — ПРАЙМ. Коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 3 апреля, увеличились на 15,2 миллиона баррелей, или на 3,2%, до 484,4 миллиона баррелей, говорится в еженедельном обзоре управления энергетической информации минэнерго страны.

Аналитики, опрошенные агентством Рейтер, ожидали роста этих запасов на 9,3 миллиона баррелей.

Запасы нефти на крупнейшем в стране терминале в Кушинге (Cushing) увеличились на 6,4 миллиона баррелей — до 49,2 миллиона.

Запасы бензина увеличились на 10,5 миллиона баррелей, или на 4,3%, до 257,3 миллиона баррелей. Аналитики ожидали роста на 4,3 миллиона баррелей. Запасы дистиллятов за неделю увеличились на 0,5 миллиона баррелей, или на 0,4%, составив 122,7 миллиона баррелей. Прогнозировался рост на 1,5 миллиона баррелей.

Стратегический резерв нефти в стране по сравнению с предыдущей неделей не изменился, оставшись на отметке в 635 миллионов баррелей, также указывает министерство.