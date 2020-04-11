КАИР, 11 апр /ПРАЙМ/. Мировые цены на нефть в ответ на новое соглашение ОПЕК+ по сокращению добычи будут постепенно расти до отметки в 40 долларов за баррель, медленная реакция сейчас связана с переполненностью хранилищ, заявил РИА Новости кувейтский эксперт в сфере нефтяных рынков Худжадж Бу Хедр.

Министр энергетики РФ Александр Новак сообщил ранее, что переговоры о стабилизации рынка нефти прошли эффективно, новая сделка ОПЕК+ согласована на два года с постепенным уменьшением объема сокращения добычи альянсом к 1 маю 2022 года, при этом участвуют в ней все 23 страны. ОПЕК+, исходя из двухдневных контактов с не входящими в альянс государствами, считает, что с их участием суммарное сокращение добычи нефти в мае-июне составит 15 миллионов баррелей в сутки, то есть на них придется 5 миллионов баррелей, сообщил министр.

ХРАНИЛИЩА ПЕРЕПОЛНЕНЫ

"Соглашение ОПЕК значительно изменит функционирование нефтяного рынка, оно уже оказало влияние на основные показатели – WTI и Brent", — сказал эксперт.

"Реакция рынка на это историческое соглашение, возможно, не будет столь быстрой в плане цен", — заявил эксперт.

"Дело в том, что рынок сейчас переполнен, как и хранилища нефти, есть также плавучие хранилища – нефтяные танкеры ждут разгрузки. В этом причина замедленной реакции рынка на соглашение ОПЕК", — пояснил Бу Хедр.

"Я ожидаю, что цены на нефть в этом, втором квартале, стабилизируются на уровне 40 долларов или чуть выше этой границы, цены будут расти постепенно", — заявил Бу Хедр.

Генеральный секретарь ОПЕК Мохаммед Баркиндо заявил в четверг, что хранилища нефти в мире быстро заполняются, их свободных мощностей осталось около 1 миллиарда баррелей. Таким образом, при сохранении текущей ситуации на рынке места в них может не хватить уже в мае, подчеркнул Баркиндо.

ШЕСТЬ МЕСЯЦЕВ НА ВОССТАНОВЛЕНИЕ ЭКОНОМИКИ

Эксперт ожидает, что соглашение окажет значительное воздействие на торговлю нефтью по всему миру. Бу Хедр отметил, что соглашение ОПЕК+ является исторически важным, так как обычно каждое государство действовало самостоятельно во времена эпохи упадка экономики, когда возникали разногласия в политике по производству нефти, снижался спрос и увеличивалось предложение. "В таких ситуациях темпы падения цен на нефть превышали темпы экономического упадка", — пояснил эксперт.

По словам эксперта, восстановление мировой экономики вследствие роста цен на черное золото может начаться в течение шести месяцев. "Это значит, что увеличится спрос на нефть и цены потенциально могут вернуться на уровень 60-70 долларов за баррель", — пояснил Бу Хедр.

В новой сделке ОПЕК+, как и в действовавшей до 1 апреля, участвуют десять стран ОПЕК: Алжир, Ангола, Конго, Экваториальная Гвинея, Габон, Ирак, Кувейт, Нигерия, Саудовская Аравия, ОАЭ. Еще три страны, входящие в эту организацию, по-прежнему освобождены от сокращений добычи из-за политических проблем — это Иран, Ливия и Венесуэла.

Так называемых стран не-ОПЕК в сделке тоже десять: Азербайджан, Бахрейн, Бруней, Казахстан, Малайзия, Мексика, Оман, Россия, Судан, Южный Судан. Таким образом, участие в сделке 23 стран означает, что Мексика в ней осталась.