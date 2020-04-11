МОСКВА, 11 апр — ПРАЙМ. Договоренности ОПЕК+ о новом сокращении добычи нефти принципиально достигнуты между всеми 23 его участниками, но при этом в отношении Мексики ещё "идет доработка", сообщил РИА Новости источник в одной из делегаций альянса.

"Принципиально — по всем 23 странам. По Мексике идет доработка", — сказал собеседник агентства, отвечая на соответствующий вопрос.

Альянс ОПЕК+ после месячного перерыва согласовал новое соглашение о снижении добычи нефти. Оно будет действовать с 1 мая 2020 года по 30 апреля 2022 года. Предполагается снижение совокупной добычи 23 странами альянса на 10 миллионов баррелей в сутки от уровня октября 2018 года в мае-июне, на 8 миллионов во втором полугодии и далее на 6 миллионов. При этом Россия и Саудовская Аравия должны сокращать добычу от базы в 11 миллионов баррелей в сутки — до 8,5 миллиона, 9 миллионов и 9,5 миллиона соответственно.

Глава Минэнерго РФ Александр Новак говорил, что в соглашении участвуют все 23 страны альянса. А в субботу пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в эфире "Первого канала" прокомментировал новое соглашение, заявив, что безусловным успехом ОПЕК+ стал консенсус 22 из 23 стран.

Дело в том, что в течение двух дней согласования неожиданное сопротивление предложенным квотам высказала Мексика. Она была готова поддержать усилия альянса, но снизить добычу лишь на 100 тысяч баррелей в сутки от уровня прошедшего марта — до 1,681 миллиона, а ей предлагалось сократить от базы октября 2018 года в 1,753 миллиона баррелей в сутки — на 400, 320 и 240 тысяч в эти три периода.

В итоге президент США Дональд Трамп после заседания глав минэнерго G20 в пятницу объявил, что Соединенные Штаты "помогут" Мексике в свете ее решения сократить нефтедобычу на 100 тысяч баррелей в день, а страна "возместит" это, когда появится возможность. Однако заявлений от ОПЕК+ по этому поводу еще не было.