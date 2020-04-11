МОСКВА, 11 апр — ПРАЙМ. Госкомпания из Саудовской Аравии Saudi Aramco снова отложила публикацию официальных отпускных цен на нефть на май, теперь до воскресенья, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на источники.

В понедельник агентство Рейтер со ссылкой на знакомый с ситуацией источник сообщало, что компания откладывает до 10 апреля объявление майских официальных цен на нефть (official selling prices, OSP). Собеседник агентства уточнял, что они будут зависеть от того, как завершится заседание ОПЕК+.

Информацию о том, что Saudi Aramco должна теперь решить по поводу майских цен на нефть и опубликовать их в воскресенье, подтвердил также источник агентства Рейтер. Комментарий госкомпании Блумберг не получил.

Как сообщил накануне глава Минэнерго РФ Александр Новак, ОПЕК+ согласовал, после перерыва на месяц, новые договорённости о снижении добычи нефти. Они будут действовать два года с 1 мая. При этом предполагается снижение совокупной добычи 23 странами альянса на 10 миллионов баррелей в сутки от уровня октября 2018 года в мае-июне, на 8 миллионов во втором полугодии и на 6 миллионов — дальше до конца соглашения.