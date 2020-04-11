МОСКВА, 11 апр /ПРАЙМ/. Африканская организация производителей нефти (APPO) решила поддержать усилия ОПЕК+, направленные на стабилизацию рынка, сокращением собственной добычи, а детали этого плана она собирается сообщить в ОПЕК в ближайшее время, об этом говорится в заявлении организации.

"В духе сотрудничества и коллективной ответственности… не входящие в ОПЕК+ члены APPO также обязались внести свой вклад в глобальные усилия по стабилизации рынка нефти через осуществление сокращения своей ежедневной добычи. Детали этого сокращения будут переданы в секретариат ОПЕК в самое ближайшее время", — говорится в документе, размещенном на странице ОПЕК в Twitter.