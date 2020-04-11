МОСКВА, 11 апр /ПРАЙМ/. Решение стран ОПЕК+ о сокращении нефтедобычи помогло остановить нефтяную войну между крупнейшими нефтепроизводителями, но это было тяжёлым решением, сравнимым с заключением Брестского мира сто лет назад, считает вице-президент и совладелец компании "Лукойл" Леонид Федун.

Альянс ОПЕК+ после месячного перерыва согласовал новое соглашение о снижении добычи нефти для балансировки нефтяного рынка в условиях пандемии коронавируса. Оно будет действовать два года начиная с 1 мая. Предполагается снижение совокупной добычи 23 странами альянса на 10 миллионов баррелей в сутки от уровня октября 2018 года в мае-июне, на 8 миллионов во втором полугодии и далее — на 6 миллионов.

Любой компромисс всегда имеет две стороны — позитивную и негативную, отметил Федун. "Я бы привел пример Брестcкого мира, когда большевики в 1918 году были вынуждены по различным причинам пойти на сделку с Германией, которая была унизительной и тяжелой. У меня примерно такая аналогия", — прокомментировал итоги заседания ОПЕК+ в интервью газете РБК топ-менеджер "Лукойла".

Но зато удалось остановить ценовую войну, поскольку Саудовская Аравия очень агрессивно начала демпинговать, добавил он.