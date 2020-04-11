МОСКВА, 11 апр /ПРАЙМ/. Решение стран ОПЕК+ о сокращении своей добычи начиная с мая помогло остановить нефтяную войну между крупнейшими нефтепроизводителями, заявил вице-президент и совладелец "Лукойла" Леонид Федун.

Альянс ОПЕК+ после месячного перерыва согласовал новое соглашение о снижении добычи нефти для балансировки нефтяного рынка в условиях пандемии коронавируса. Оно будет действовать два года начиная с 1 мая. Предполагается снижение совокупной добычи 23 странами альянса на 10 миллионов баррелей в сутки от уровня октября 2018 года в мае-июне, на 8 миллионов во втором полугодии и далее — на 6 миллионов.

"Удалось остановить войну, поскольку Саудовская Аравия очень агрессивно начала демпинговать, предлагая свою нефть с дисконтом в Европе в 10 долларов на баррель. Одно дело — фьючерсные контракты, которые мы видим на мониторах, а другое — реальные поставки. То есть, фактически они начали бы вытеснять российскую нефть у европейских производителей (нефтепродуктов — ред.), забивая хранилища", — сказал Федун в интервью газете РБК, комментируя итоги заседания ОПЕК+.

По его словам, отсутствие демпинга со стороны Саудовской Аравии, а также ОАЭ, Кувейта и Ирака, — несомненное преимущество для России.