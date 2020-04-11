ВАШИНГТОН, 11 апр /ПРАЙМ/. Группа сенаторов США в субботу пообщалась по телефону с министром энергетики и заместителем министра обороны Саудовской Аравии, угрожая последствиями за "нефтяную войну" против американских производителей.

"Хотя мы ценим то, что они сделали первый шаг к решению проблемы, появлению которой они способствовали, саудовцы провели больше месяца, ведя войну с американскими производителями нефти, в то время как наши войска защищали их. Это не то, как друзья обращаются с друзьями. Их выходки были непростительны и не будут забыты. От дальнейших шагов Саудовской Аравии будет зависеть, удастся ли сохранить наше стратегическое партнерство", — говорится в заявлении сенатора от штата Северная Дакота Кевина Кремера, опубликованном на его странице в Twitter.

"Соглашение Саудовской Аравии и России о прекращении наводнения рынка и сокращении добычи – это шаг в правильном направлении. Американские производители движимы глобальными рыночными условиями, и в дальнейшем мы будем работать над восстановлением баланса на рынке и обеспечением того, чтобы эти государственные нефтяные компании (из РФ и Саудовской Аравии – ред.) придерживались соглашения. В то же время мы продолжим наши усилия по поддержке американских производителей нефти и газа, включая работу по финансированию закупок нефти отечественного производства для стратегического нефтяного резерва", — отметил в свою очередь другой сенатор от Северной Дакоты Джон Ховер.

По словам сенатора от Аляски Дэна Салливана, разговор с министром энергетики Абдулазизом бен Салманом аль Саудом и замминистра обороны Халидом бен Салманом бен Абдулазизом аль Саудом продолжался около двух часов, за что американский законодатель выразил признательность.

Вместе с тем он напомнил, что заявление Саудовской Аравии от 6 марта о том, что она значительно увеличит добычу до более чем 12 миллионов баррелей в день, "значительно усугубило сумятицу на мировых энергетических рынках в то время, когда мир имел дело с кризисом из-за пандемии коронавируса".

"Штаты, такие как Аляска, продолжают страдать от этой суматохи сегодня—десятки тысяч трудолюбивых американцев были уволены, а независимые энергетические компании были вынуждены закрыться свои магазины. Хотя в последние дни Саудовская Аравия берет на себя обязательства по сокращению добычи нефти и играет конструктивную роль на мировых энергетических рынках, действия говорят громче слов. Королевство должно принять устойчивые, конкретные меры по значительному сокращению добычи нефти, и сделать это необходимо как можно скорее", — заявил Салливан.

Ранее на этой неделе почти 50 конгрессменов США обратились к наследному принцу Саудовской Аравии Мохаммеду бен Сальману аль Сауду с просьбой показать пример другим странам и приложить все необходимые усилия для стабилизации цен на нефтяном рынке. В письме указывалось, что "неспособность справиться с этим энергетическим кризисом поставит под угрозу совместные усилия наших (США и Саудовской Аравии) стран сотрудничать экономически и в военном отношении".

Альянс ОПЕК+, включая Россию и Саудовскую Аравию, после месячного перерыва согласовал новое соглашение о снижении добычи нефти. Оно будет действовать два года с 1 мая. Предполагается снижение совокупной добычи 23 странами альянса на 10 миллионов баррелей в сутки от уровня октября 2018 года в мае-июне, на 8 миллионов во втором полугодии и далее на 6 миллионов.

Также глава Минэнерго РФ Александр Новак сообщал, что есть страны вне альянса, с учетом снижения добычи нефти в которых суммарное сокращение в мае-июне будет 15 миллионов баррелей в сутки. Среди них упоминались Канада, США, Норвегия, Аргентина, Бразилия и другие.