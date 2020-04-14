МОСКВА, 14 апр — ПРАЙМ. Саудовская нефтегазовая Saudi Aramco ведет переговоры с банками по поводу кредита в 10 миллиардов долларов для финансирования покупки доли в 70% в Saudi Basic Industries Corporation (SABIC), сообщило агентство Рейтер со ссылкой на три источника в банковских кругах.

"Saudi Aramco… находится на ранней стадии переговоров с банками по поводу кредита на сумму около 10 миллиардов долларов, чтобы поддержать финансирование приобретения доли в 70% в Saudi Basic Industries Corporation (SABIC)", — сообщило агентство со ссылкой на источники.

Один из источников отметил, что в переговорах участвовали в том числе такие банки, как HSBC и JPMorgan, а также кредиторы в Персидском заливе. Другой источник отметил, что компания намерена взять кредит в американских долларах, а не риалах.

Saudi Aramco в марте 2019 года объявила о покупке доли в 70% в нефтехимической корпорации королевства SABIC за 69,1 миллиарда долларов. Оставшиеся 30% SABIC не являются частью сделки, и компания отметила, что не имеет планов по поводу их приобретения. В ноябре 2019 года Aramco сообщила, что ожидает закрытие сделки в первой половине 2020 года.

Saudi Aramco — национальная нефтяная компания Саудовской Аравии, основана в 1933 году. Штаб-квартира расположена в Дахране. Компания контролирует практически все нефтедобывающие мощности страны.