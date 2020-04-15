МОСКВА, 15 апр — ПРАЙМ. Коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 10 апреля, увеличились на 19,2 миллиона баррелей, или на 4%, до 503,6 миллиона баррелей, говорится в еженедельном обзоре управления энергетической информации минэнерго страны.

Аналитики, опрошенные агентством Рейтер, ожидали роста этих запасов на 5,3 миллиона баррелей.

Добыча нефти в США за неделю, по данным министерства, уменьшилась на 100 тысяч баррелей, до 12,3 миллиона баррелей в день.

Запасы нефти на крупнейшем в стране терминале в Кушинге (Cushing) увеличились на 5,8 миллиона баррелей — до 55 миллионов.

Запасы бензина увеличились на 4,9 миллиона баррелей, или на 1,9%, до 262,2 миллиона баррелей. Аналитики ожидали роста на 6,4 миллиона баррелей. Запасы дистиллятов за неделю увеличились на 6,3 миллиона баррелей, или на 5,1%, составив 129 миллионов баррелей. Прогнозировался рост на 1,4 миллиона баррелей.

Стратегический резерв нефти в стране по сравнению с предыдущей неделей не изменился, оставшись на отметке в 635 миллионов баррелей, также указывает министерство.