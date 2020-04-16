МОСКВА, 16 апр — ПРАЙМ. Американский нефтяной гигант ConocoPhillips добровольно сократит добычу нефти на 225 тысяч баррелей в сутки, сообщила компания.

Компания отметила, что намерена сократить добычу в Канаде и регионе Lower 48 (континентальные штаты США за исключением Аляски – ред.) до улучшения рыночных условий. К маю компания ожидает снижения добычи на проекте Surmont примерно на 100 тысяч баррелей в день, до 35 тысяч баррелей в день. Вместе с этим, с начала мая компания начнет постепенно снижать добычу в регионе Lower 48. Первоначально компания ожидает снижения на 125 тысяч баррелей в день.

ConocoPhillips также объявила о снижении капитальных затрат еще на 1,6 миллиарда долларов в текущем году, включая предыдущее снижение на 0,7 миллиарда показатель будет на 35% меньше от первоначального плана и составит 4,3 миллиарда долларов. В основном сокращение будет касаться региона Lower 48, Аляски и Канады, где компания обладает самыми высокими уровнями гибкости. Также компания приостановила программу выкупа акций.

"Эти действия отражают наше ожидание того, что в краткосрочной перспективе нефтяные цены останутся слабыми, главным образом из-за влияния на спрос со стороны COVID-2019 и сохраняющегося переизбытка предложения нефти", — приводятся в сообщении слова главы компании Райана Лэнса (Ryan Lance).

Сегмент Lower 48 представляет крупнейший регион по добыче ConocoPhillips, на данный момент ключевые его районы включают Eagle Ford, Bakken и Permian Basin.

Американская нефтегазовая компания ConocoPhillips была основана в 1917 году и базируется в Хьюстоне, штат Техас. Численность сотрудников составляет около 10,4 тысячи человек на конец 2019 года. За исключением Ливии, добыча компании составляла в среднем 1,305 миллиона баррелей нефтяного эквивалента в день.