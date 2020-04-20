МОСКВА, 20 апр — ПРАЙМ. Глава государственной "Транснефти" Николай Токарев будет переназначен ещё на пять лет, сообщает газета "Коммерсант" со ссылкой на три источника, знакомые с содержанием документа о назначении.

По данным газеты, вице-премьер РФ Юрий Борисов 16 апреля подписал директиву Росимуществу о продлении контракта с нынешним главой "Транснефти" еще на пять лет.

По словам источников "Коммерсанта", полностью назначение будет оформлено 20 апреля, когда пройдет внеочередное собрание совета директоров компании (у государства 100% голосующих акций).

Токарев возглавляет "Транснефть" с 2007 года. Текущий контракт руководителя монополии также был пятилетним, он истекает в мае 2020 года. Предыдущий контракт был заключен в мае 2012 года сроком на три года. По уставу "Транснефти" ее президент может назначаться на срок до пяти лет. В декабре 2020 году Токареву исполнится 70 лет.