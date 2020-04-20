МОСКВА, 20 апр — ПРАЙМ. Россия в феврале 2020 года вновь сохранила второе место в мире по объему нефтедобычи с показателем в 10,611 миллиона баррелей в сутки, на третьем месте — Саудовская Аравия, а США сохранили мировое лидерство, свидетельствуют данные организации "Совместная инициатива по нефтяной статистике" (JODI).

По данным JODI, добыча в РФ в феврале выросла к январю совсем незначительно, всего на 8 тысяч баррелей. США нарастили добычу на 2,2% по сравнению с предыдущим месяцем, до 13,024 миллиона баррелей нефти в сутки, оставшись крупнейшим нефтедобытчиком. Третье место заняла Саудовская Аравия с объемом добычи в 9,784 миллиона баррелей в сутки, что больше по сравнению с январем на 0,4%.

Экспорт нефти из Саудовской Аравии в феврале сократился по отношению к январю на 0,2%, до 7,278 миллиона баррелей в сутки, из США — вырос на 10%, до 3,595 миллиона баррелей. Данные по России JODI не указывает. В январе РФ экспортировала 4,651 миллиона баррелей нефти в сутки, а в декабре 2019 года — 4,936 миллиона, следует из данных организации.

Переработка на НПЗ США сократилась в феврале на 1,7% в сравнении с предыдущим месяцем, до 15,963 миллиона баррелей в сутки. В Саудовской Аравии нефтепереработка выросла на 0,4%, до 2,212 миллиона баррелей в день. Переработка на НПЗ РФ выросла на 2,5% с уровня предыдущего месяца и составила 6,096 миллиона баррелей в сутки.