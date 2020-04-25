МОСКВА, 25 апр /ПРАЙМ/. России вряд ли придется сокращать добычу нефти сверх квоты по новой сделке ОПЕК+, лишь в случае полной катастрофы на рынке и стоимости нефти существенно ниже 15 долларов за баррель в мае некоторые нефтяники могут дополнительно снизить производство, прокомментировал РИА Новости старший директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам агентства Fitch Дмитрий Маринченко.

Ранее президент США Дональд Трамп высказал мнение, что Россия и Саудовская Аравия могут еще сократить добычу нефти "естественным образом". Согласно сделке ОПЕК+, обе страны снижают добычу с мая по конец июня от уровня 11 миллионов баррелей в сутки на 2,508 миллиона, до 8,492 миллиона.

"Маловероятно, что России придется ронять добычу сильнее, чем то, под чем Москва подписалась — это будет означать, что ситуация на рынке совсем катастрофическая и не улучшается. Лучшим индикатором будут рыночные цены — если на протяжении мая они будут существенно ниже 15 долларов, некоторые российские компании могут в итоге принять решение дополнительно снизить добычу", — сказал Маринченко.

Однако, стоимость нефти Brent, несмотря на сильнейшую волатильность, ниже такой отметки еще не опускалась, хоть и пробивала на этой неделе минимум с декабря 1999 года, упав ниже 16 долларов за баррель. В пятницу цена июньских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent торговалась около отметки в 22 за баррель, закрывшись в "зеленой зоне".

В то же время, Маринченко отмечает, что нельзя исключать сценарий добровольного снижения добычи нефти сверх квот со стороны Саудовской Аравии и ее партнеров на Ближнем Востоке. В предыдущие годы королевство часто перевыполняло свои обязательства. Впрочем, добыча нефти в Саудовской Аравии в апреле и так выше 11 миллионов баррелей, а значит при полном соблюдении своих обязательств страна уберет с рынка гораздо больший объем сырья.

Тем не менее, для баланса рынку нужно еще сокращение добычи, помимо 9,7 миллиона баррелей в сутки от альянса ОПЕК+, говорит Маринченко. "Предложение должно сократиться еще как минимум на 10-15 миллионов баррелей в день… Это произойдет под действием рыночных сил и, прежде всего, затронет страны и регионы, имеющие более высокие операционные издержки, чем страны Ближнего Востока и Россия", — отмечает эксперт.

Речь идет о самих США, а также Канаде, нефтедобытчиков в Северном море и Китае. "Последний может снизить добычу на наиболее старых месторождениях и увеличить долю импорта. При этом страны ОПЕК+ будут добровольно снижать добычу на наименее рентабельных месторождениях, что уменьшает вероятность дополнительных вынужденных сокращений из-за низких цен", — заключил он.