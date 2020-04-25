МОСКВА, 25 апр — ПРАЙМ. Саудовская нефтяная госкомпания Saudi Aramco начала на этой неделе снижение добычи нефти в рамках плана о поставках 8,5 миллионов баррелей в сутки с 1 мая, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на саудовского чиновника в сфере промышленности, знакомого с ситуацией.

Ранее Saudi Aramco объявила, что с 1 мая будет поставлять на рынок 8,5 миллиона баррелей нефти в сутки.

По словам чиновника, Saudi Aramco начала снижение добычи с 12 миллионов баррелей в день, чтобы достичь уровня в 8,5 миллиона баррелей к 1 мая.

ОПЕК+ договорилась 12 апреля о сокращении добычи нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки в мае-июне, 7,7 миллиона во втором полугодии и 5,8 миллиона далее до конца апреля 2022 года. Базой отсчета взят октябрь 2018 года, но для РФ и Саудовской Аравии взяты 11 миллионов баррелей в сутки, от которых по аналогии со всеми идет снижение на 23%, 18% и 14% соответственно. Таким образом, для Саудовской Аравии это означает сокращение добычи до 8,5 миллиона баррелей в сутки. На отдельных условиях настояла и Мексика: она снижает добычу только на 100 тысяч баррелей в сутки в мае-июне, остальные 300 тысяч за нее сокращают США.