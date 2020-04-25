КИЕВ, 25 апр /ПРАЙМ/. АО "Укртранснафта" предлагает министерству финансов Украины разработать нормативно-правовые основы для хранения нефти на мощностях нефтетранспортной системы Украины в режиме "таможенного склада", сообщила в субботу пресс-служба компании.

Ранее исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко заявил, что считает перспективным бизнес по хранению нефти на Украине на фоне падения цен на "черное золото".

"АО "Укртранснафта" предлагает министерству финансов Украины разработать нормативно-правовые основы для хранения нефти на мощностях нефтетранспортной системы Украины (НТС) в режиме "таможенный склад". Предоставление объектам трубопроводного транспорта статуса "таможенный режим" позволит заказчикам хранить нефть в нефтетранспортной системе Украины в течение 1095 дней без налогообложения и таможенных пошлин, а обществу — получать дополнительный доход от предоставления услуг по хранению", — сообщается на сайте.

В компании подчеркнули, что для как можно большего привлечения заказчиков услуг по хранению нефти в режиме "таможенный склад" целесообразно предусмотреть их освобождение от уплаты таможенных платежей при размещении нефти на хранение, поскольку установление сбора минимум на уровне 20% от таможенной стоимости товара в разы уменьшает экономическую привлекательность такой услуги.

"Из-за пандемии коронавируса АО "Укртранснафта" ожидает уменьшения объемов транзита нефти по территории Украины, а, следовательно, и уменьшение дохода. Поэтому такой дополнительный вид деятельности, как хранение нефти, позволит частично компенсировать недополученный доход и выполнить свои обязательства перед работниками общества", — добавили в пресс-службе.

Ранее цена нефти марки WTI с поставкой в мае впервые в истории упала до отрицательных значений, по итогам торгов котировки на NYMEX рухнули на 300% — до минус 37,63 доллара за баррель. За падением майских фьючерсов WTI последовал обвал июньских по обеим маркам. Обвал был вызван слабым спросом на нефть из-за коронавируса и переполненными нефтехранилищами в США.

По оценкам Международного энергетического агентства (МЭА), спрос на нефть в текущем году упадет на рекордные 9,3 миллиона баррелей в сутки, а показатель по итогам апреля ожидается на 29 миллионов баррелей в день ниже апреля 2019 года. ОПЕК, в свою очередь, по итогам 2020 года ожидает рекордного падения спроса на нефть в мире — на 6,8 миллиона баррелей в сутки.