МИНСК, 25 апр /ПРАЙМ/. Оба нефтеперерабатывающих завода Белоруссии восстановили загрузку практически до стопроцентной, заявил первый вице-премьер республики Дмитрий Крутой.

В середине апреля пресс-секретарь белорусского госконцерна "Белнефтехим" Александр Тищенко сообщил РИА Новости, что Белоруссия работает по заключению нефтяных контрактов на апрель с компаниями российской "большой пятерки" и некоторыми другими, общий объем законтрактованного сырья уже приближается к 2 миллионам тонн, в основном поставки ожидаются от "Роснефти". В концерне отмечали, что благодаря этим поставкам планируется на 100% загрузить оба НПЗ страны, которые с начала 2020 года были загружены наполовину из-за ценовых разногласий с основным поставщиком сырья — Россией, и восстановить экспорт нефтепродуктов в полном объеме.

"Мы, действительно, оперативно воспользовались этой ситуацией (с падением мировых цен на нефть – ред.), восстановили все резервы, все емкости. Загруженность (НПЗ республики — ред.) близка к стопроцентной", — заявил Крутой в эфире телеканала ОНТ в субботу.

Ранее, в апреле, Лукашенко на фоне падения мировых цен на нефть поручил создать в стране стратегический запас нефти и нефтепродуктов на непредвиденные случаи. Белорусский лидер также потребовал от чиновников строго исполнять обязательства по хранению нефтепродуктов, которые будут выработаны из закупленной по низким ценам нефти.

Продолжая закупать российскую нефть с поставками по магистральному нефтепроводу "Дружба" и по железной дороге, Белоруссия работает по альтернативным маршрутам транспортировки сырья на оба своих НПЗ — по морю, с перевалкой в портах в Одессе и Клайпеде. Также источник в нефтяной сфере сообщал РИА Новости, что Белоруссия намерена начать прокачку нефти по трубе из Польши на свой НПЗ в Мозыре до конца 2020 года, объем предполагается около 100 тысяч тонн в месяц.