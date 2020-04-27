МОСКВА, 27 апр — ПРАЙМ. Саудовская Аравия начала сокращение добычи нефти. Как пишет Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, королевство не стало дожидаться вступления в силу нового соглашения ОПЕК+ о сокращении добычи нефти, которое должно произойти 1 мая.

Собеседники агентства прогнозируют, что Саудовская Аравия опустится до целевого уровня 8,5 млн баррелей нефти в день еще до мая.

Еще до этого, также досрочно, начали сокращать добычу нефти другие члены ОПЕК. Это Кувейт, Алжир и Нигерия.

Нигерия, в частности, объяснила свое решение отсутствием спроса на нефть и нехваткой мощностей для хранения сырья.

В понедельник, 27 апреля, цены на нефть находятся под давлением нехватки хранилищ сырья по всему миру.