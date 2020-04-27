МОСКВА, 27 апр — ПРАЙМ. "Лукойл" перевел свои нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) в Европе на переработку российской нефти, заявил глава и совладелец крупнейшей в России частной нефтяной компании Вагит Алекперов. Нефть Urals в Северо-Западной Европе стала дороже Brent

"Наша компания Litasco (трейдинговая компания — ред.) активно присутствует на рынке нефти и нефтепродуктов, и сегодня она перевела все наши заводы на переработку только российской нефти, что дало нам возможность стабильно снабжать эти заводы и не иметь проблем с поставками с территории России", — сказал Алекперов в интервью на канале "Россия 24".

Глава "Лукойла" добавил, что Litasco также активно работает по реализации нефтепродуктов, в том числе и в Западной Африке. "Новые рынки открыты", — отметил он.

Также Алекперов сообщил, что АЗС "Лукойла" снизили объемы реализации топлива в пределах 40%. "У нас большая автозаправочная сеть, которая сегодня снизила объемы реализации в пределах 40%, но в то же время продажи идут. Поэтому компания работает в сложной ситуации, но находит пути решения этих проблем, которые рождаются", — сказал он.