МОСКВА, 27 апр — ПРАЙМ. "Лукойл" технически быстро сможет восстановить добычу нефти после снятия ограничений по ее сокращению в рамках ОПЕК+, сообщил глава департамента по связям с инвесторами компании Александр Паливода.

"Это не первый раз, когда мы сокращаем добычу. Это длилось на протяжении трех лет несколько раз. Мы знаем, как технически быстро поэтапно восстановить добычу нефти", — сказал Паливода в ходе телефонной конференции.

Он отметил, что компания в прошлом году в течение нескольких недель смогла увеличить добычу после сокращения.

Менеджер компании также напомнил, что "Лукойл" в рамках сделки ОПЕК+ сократит добычу нефти примерно на 300 тысяч баррелей в сутки. По его словам, Россия распределяет объемы по снижению добычи нефти исходя от уровня февраля-марта 2020 года, когда она без учета конденсата составляла около 10,4 миллиона баррелей в сутки.

ОПЕК+ договорилась 12 апреля о сокращении добычи нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки в мае-июне, 7,7 миллиона во втором полугодии и 5,8 миллиона далее до конца апреля 2022 года. Базой отсчета взят октябрь 2018 года, но для РФ и Саудовской Аравии взяты 11 миллионов баррелей в сутки, от которых по аналогии со всеми идет снижение на 23%, 18% и 14% соответственно.