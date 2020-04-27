МОСКВА, 27 апр — ПРАЙМ. Чистый долг "Лукойла" в четвертом квартале 2019 года сократился в 4,7 раза по сравнению с третьим кварталом и составил 37 миллиардов рублей, следует из проспекта евробондов компании, который имеется в распоряжении РИА Новости.

При этом чистый долг компании по сравнению с показателем на конец четвертого квартала 2018 года снизился на 12%.

Суммарный долг по состоянию на конец 2019 года вырос на 3,4% по сравнению с концом 2018 года и составил 553 миллиарда рублей.