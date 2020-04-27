"Лукойл" сократил чистый долг в IV квартале 2019 года почти в 5 раз
МОСКВА, 27 апр — ПРАЙМ. Чистый долг "Лукойла" в четвертом квартале 2019 года сократился в 4,7 раза по сравнению с третьим кварталом и составил 37 миллиардов рублей, следует из проспекта евробондов компании, который имеется в распоряжении РИА Новости.
При этом чистый долг компании по сравнению с показателем на конец четвертого квартала 2018 года снизился на 12%.
Суммарный долг по состоянию на конец 2019 года вырос на 3,4% по сравнению с концом 2018 года и составил 553 миллиарда рублей.
https://1prime.ru/energy/20200427/831344568.html