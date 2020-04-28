МОСКВА, 28 апр — ПРАЙМ. Чистая прибыль "Лукойла" по РСБУ в первом квартале текущего года снизилась почти в 3 раза в годовом выражении и составила 14,305 миллиарда рублей, говорится в отчете компании.

Выручка выросла на 27%, до 61 миллиарда рублей. Валовая прибыль составила 55,9 миллиарда рублей, показав рост на 28%.

"Лукойл" — одна из крупнейших публичных вертикально интегрированных нефтегазовых компаний в мире, на долю которой приходится более 2% мировой добычи нефти и около 1% доказанных запасов углеводородов.