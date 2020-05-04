КАИР, 4 мая — ПРАЙМ. Алжирская государственная нефтяная компания Sonatrach подписала меморандум о взаимопонимании с "Лукойлом", чтобы начать обсуждение возможных совместных инвестиций в геологоразведку и добычу в Алжире, сообщает Sonatrach.

"Sonatrach и "Лукойл" подписали меморандум о взаимопонимании для того, чтобы начать обсуждения с целью определить возможности обеих сторон по совместным инвестициям в геологоразведку и добычу топлива в Алжире", — говорится в полученном РИА Новости пресс-релизе алжирской компании.

Меморандум включает в себя усилия по "определению возможностей для разведки и добычи в мире".

В настоящее время Алжир (наряду с Марокко и Египтом) входит в тройку ведущих торговых партнеров России в Африке. Одной из основных сфер сотрудничества является энергетика — "Роснефть" и "Газпром нефть" реализуют совместные проекты с алжирской Sonatrach.

В апреле Sonatrach также сообщила о подписании с "Зарубежнефтью" меморандума о взаимопонимании, что должно позволить начать переговоры о возможностях разведки, разработки и добычи углеводородов в Алжире. Компания отмечала, что это стало возможным после принятия страной нового закона об углеводородах.

В ноябре 2019 года в Алжире был принят закон об углеводородных ресурсах, который призван облегчить работу иностранных компаний и увеличить объем инвестиций в этот сектор.

Уровень добычи нефти в Алжире, одном из членов ОПЕК, до начала действия сделки о сокращении добычи нефти составлял около 1,3 миллиона баррелей в сутки.