МОСКВА, 19 мая — ПРАЙМ. Американская нефтяная компания ExxonMobil может продать свою долю в крупнейшем месторождении в Азербайджане Азери-Чираг-Гюнешли (АЧГ), пишет агентство Рейтер со ссылкой на представителя компании.

"ExxonMobil проверяет интерес рынка к своим необслуживаемым производственным активам в Азербайджане… Если другие компании найдут большую ценность в активах, мы продадим их", — приводит агентство слова представителя компании Джули Кинг (Julie King).

Источники агентства в банковском секторе уточнили, что возможная сделка вызвала интерес у крупных азиатских нефтегазовых компаний.

В апреле свои доли в АЧГ продали дочерние структуры американской Chevron за 1,57 миллиарда долларов. Контракт на разработку АЧГ был подписан в 1994 году. В сентябре 2017 года в Баку было подписано новое соглашение о разработке — до 2050 года. Долевое участие в проекте после продажи доли "дочками" Chevron выглядело следующим образом: BP (оператор) – 30,37%, AzACG (SOCAR) – 25%, MOL – 9,57%, Inpex – 9,31%, Equinor – 7,27%, ExxonMobil – 6,79%, TP – 5,73%, Itochu – 3,65%, ONGC Videsh Limited (OVL) – 2,31%.