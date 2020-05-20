МОСКВА, 20 мая — ПРАЙМ. Коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 15 мая, уменьшились на 5 миллионов баррелей, или на 0,9%, до 526,5 миллиона баррелей, говорится в еженедельном обзоре управления энергетической информации минэнерго страны.

Аналитики, опрошенные агентством Рейтер, ожидали снижения этих запасов — на 1,2 миллиона баррелей.

Запасы нефти на крупнейшем в стране терминале в Кушинге (Cushing) уменьшились на 5,5 миллиона баррелей — до 56,9 миллиона.

Запасы бензина выросли на 2,8 миллиона баррелей, или на 1,1%, до 255,7 миллиона баррелей. Аналитики ожидали снижения на 2,1 миллиона баррелей. Запасы дистиллятов за ту же неделю увеличились на 3,8 миллиона баррелей, или на 2,5%, составив 158,8 миллиона баррелей. Прогнозировался рост на 1,4 миллиона баррелей.

Стратегический резерв нефти в стране увеличился по сравнению с предыдущей неделей на 1,7 миллиона баррелей, или на 0,3%, до 637,8 миллиона баррелей.