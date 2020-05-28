МОСКВА, 28 мая — ПРАЙМ. Коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 22 мая, выросли на 7,9 миллиона баррелей, или на 1,5%, до 534,4 миллиона баррелей, говорится в еженедельном обзоре управления энергетической информации минэнерго страны.

Аналитики, опрошенные агентством Рейтер, ожидали снижения этих запасов — на 1,9 миллиона баррелей.

Запасы нефти на крупнейшем в стране терминале в Кушинге (Cushing) уменьшились на 3,4 миллиона баррелей — до 53,5 миллиона.

Запасы бензина уменьшились на 0,7 миллиона баррелей, или на 0,3%, до 255 миллионов баррелей. Аналитики ожидали увеличения на 0,1 миллиона баррелей. Запасы дистиллятов за ту же неделю увеличились на 5,5 миллиона баррелей, или на 3,5%, составив 164,3 миллиона баррелей. Прогнозировался рост на 1,8 миллиона баррелей.

Стратегический резерв нефти в стране увеличился по сравнению с предыдущей неделей на 2,1 миллиона баррелей, или на 0,3%, до 643,8 миллиона баррелей.