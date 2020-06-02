МОСКВА, 2 июн — ПРАЙМ. Добыча нефти компанией "Роснефть" за январь-май 2020 года снизилась на 4,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 77,509 миллиона тонн, в мае показатель составил 13,609 миллиона тонн, говорится в материалах Центрального диспетчерского управления топливно-энергетического комплекса (ЦДУ ТЭК).

Кроме того, "Лукойл" в январе-мае сократил добычу нефти на 3,5%, до 32,818 миллиона тонн. В мае компания добыла 5,614 миллиона тонн.

"Сургутнефтегаз" с начала года снизил добычу нефти на 1,6%, до 24,681 миллиона тонн, в мае показатель составил 4,234 миллиона. При этом добыча нефти "Газпром нефти" в январе-мае выросла в годовом выражении на 1,5%, до 16,319 миллиона тонн, а в мае компания добыла 2,989 миллиона тонн.

"Татнефть" снизила добычу за эти пять месяцев на 8,2%, до 11,3 миллиона тонн, в мае добыча оказалась на уровне 2,026 миллиона тонн. Добыча "Башнефти" снизилась в январе-мае на 4,3%, до 7,441 миллиона тонн, в мае компания добыла 1,211 миллиона тонн нефти.

"Новатэк" снизил добычу нефти за январь-май на 5,2%, до 3,319 миллиона тонн, в мае показатель составил 621 тысячу тонн. Наконец, "Русснефть" добыла за январь-май 2,848 миллиона тонн нефти, снизив показатель на 3,2%, а в мае он составил 489,4 тысячи тонн.

Операторы соглашений о разделе продукции (СРП) снизили за тот же период добычу нефти на 3,8%, до 8,117 миллиона тонн, в мае добыв 1,571 миллиона тонн.