МОСКВА, 22 июн — ПРАЙМ. "Роснефть" в третьем квартале поставит в Белоруссию 2,5 миллиона тонн нефти, "Лукойл" — 923 тысячи тонн, "Сургутнефтегаз" — 847 тысяч, "Газпром нефть" — 435 тысяч, сообщил РИА Новости источник, знакомый с графиком поставок.

Поставки "Татнефти" в Белоруссию в третьем квартале запланированы в объеме 385 тысяч тонн, "Башнефти" — 213 тысяч. "Славнефть" поставит в республику 185 тысяч тонн, также рассказал источник.

"Роснефть" из своего общего объема поставок 1,242 миллиона тонн нефти отправит на Новополоцкий НПЗ, а 1,287 миллиона — на Мозырский. "Лукойл" и "Газпром нефть" всю свою нефть отправят в Мозырь, а "Сургутнефтегаз" и "Татнефть" — в Новополоцк.

Как заявлял пресс-секретарь белорусского концерна "Белнефтехим" Александр Тищенко, Минэнерго РФ и белорусская сторона согласовали график поставок по магистральным нефтепроводам на НПЗ в Белоруссии 5,75 миллиона тонн нефти в третьем квартале, их будут осуществлять 10 компаний.