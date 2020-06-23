МОСКВА, 23 июн — ПРАЙМ. Акционеры "Лукойла" одобрили выплату финальных дивидендов по итогам 2019 года в размере 242,5 миллиарда рублей, по 350 рублей на акцию, говорится в сообщении компании по итогам голосования.

В декабре совет директоров "Лукойла" утвердил изменения в положение о дивидендной политике, согласно которым компания будет направлять на выплаты не менее 100% своего скорректированного свободного денежного потока. Скорректированный свободный денежный поток определяется как чистые денежные средства, полученные от операционной деятельности, за вычетом капзатрат, уплаченных процентов, погашения обязательств по аренде, а также расходов на приобретение собственных акций.

Затем в мае совет директоров компании рекомендовал выплату финальных дивидендов по итогам прошлого года в размере 350 рублей на акцию (суммарные за год в 542 рубля на одну акцию). Как поясняла компания, с учетом ранее выплаченных промежуточных дивидендов суммарный их размер за 2019 год составит 542 рубля на акцию, а общая сумма — почти 380 миллиардов рублей.

По итогам 2018 года "Лукойл" выплатил дивиденды с учетом промежуточных в размере 250 рублей на акцию.