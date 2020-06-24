МОСКВА, 24 июн — ПРАЙМ. Российские нефтеперерабатывающие заводы начали повышать загрузку в июне, в следующем месяце ожидается продолжение этого процесса, сообщает международное ценовое агентство Argus со ссылкой на данные участников рынка.

"Поставки нефти на российские НПЗ по системе "Транснефти" в июле могут вырасти почти на 38 тысяч тонн в сутки (1,77 миллиона тонн) по сравнению с текущим месяцем, до 634,2 тысяч тонн в сутки (19,66 миллиона тонн)", — говорится в обзоре агенства.

"Более того, стало известно, что заводы повысили загрузку уже в текущем месяце суммарно не менее чем на 350 тысяч тонн по сравнению с первоначальным планом. Так, "Роснефть", крупнейший переработчик в России, планирует в июле увеличить трубопроводные поставки сырья на свои предприятия с учетом доли в Ярославском НПЗ на 15,3 тысячи тонн в сутки (662 тысячи тонн) относительно июня, до 202,1 тысячи тонн в сутки (6,27 миллиона тонн)… Рост загрузки НПЗ запланировали также "Лукойл", "Газпром нефть", "Татнефть" и независимые переработчики", — добавляется в материале.

Отмечается, что увеличению объемов переработки способствует рост ее доходности, после того как в мае многие предприятия работали в убыток. Так, по данным "Лукойла", в мае маржа переработки на российских заводах этой компании упала в среднем до минус 5,3 доллара за баррель, тогда как в предыдущие месяцы этот показатель был положительным: в апреле он составил 3,2 доллара, а по итогам первого квартала — 3,1 доллара.

Убытки некоторых других заводов в мае оказались еще более существенными, уточняется в обзоре. Это привело к тому, что поставки нефти по системе "Транснефти" на НПЗ в мае упали до минимального уровня за 10 лет. Но в июне ситуация начала меняться благодаря росту спроса на топливо.