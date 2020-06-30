МОСКВА, 30 июн — ПРАЙМ. Американский нефтегазовый гигант ConocoPhillips планирует в июле начать процесс возобновления части остановленной ранее добычи нефти, в том числе на Аляске, сообщила компания.

"Исходя из экономических критериев компании, она планирует начать восстановление сокращенного производства на Аляске в июле", — сообщила компания.

"В регионе Lower 48 (континентальные штаты США за исключением Аляски — ред.) компания также ожидает начать восстановление части остановленного ранее объема добычи в июле и продолжит принимать экономически обоснованные решения по добыче в последующие месяцы", — также отмечается в релизе.

На канадском проекте Surmont компания ConocoPhillips также планирует в третьем квартале увеличить сниженную ранее добычу.

ConocoPhillips указывает, что во втором квартале 2020 года сокращения компании в основном коснулись добычи нефти и составляли в среднем около 225 тысяч баррелей нефтяного эквивалента в день в чистом выражении. Из данного объема примерно 65% пришлось на добычу в Lower 48, 15% — на Аляску и 15% — на проект Surmont в Канаде. Остальные сокращения добычи компании во втором квартале были в основном в Малайзии.

"С учетом влияния сокращения добычи и запланированных сезонных ремонтных работ, компания ожидает, что отчитается об объемах добычи во втором квартале в диапазоне от 960 до 980 тысяч баррелей нефтяного эквивалента в день", — добавляет американская компания, указывая, что финансовые и операционные результаты за апрель-июнь опубликует 30 июля.

Американская нефтегазовая компания ConocoPhillips основана в 1917 году и базируется в Хьюстоне, штат Техас. Сегмент Lower 48 представляет крупнейший регион по добыче ConocoPhillips, на данный момент ключевые его районы включают Eagle Ford, Bakken и Permian Basin.