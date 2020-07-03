МОСКВА, 3 июл — ПРАЙМ. Прирост традиционных нефтегазовых запасов в мире в первой половине текущего года оказался минимальным с начала текущего столетия, составив 4,9 миллиарда баррелей нефтяного эквивалента (н.э.), и это на 42% меньше, чем в первом полугодии прошлого года, оценили эксперты Rystad Energy.

Компания отмечает, что прошлый год стал крупнейшим по объему открытых запасов нефти и газа после периода падения показателей в отрасли, и, как ожидалось, год нынешний должен был повторить его успех. "Но появился Covid-19, и в первом квартале обвалился рынок нефти, что привело к различным задержкам и отменам на фоне сокращения бюджетов компании", — поясняется в релизе.

Число открытий новых месторождений за полугодие также снизилось — на 31% в годовом выражении. При этом в среднем ежемесячно объем вновь открытых запасов в мире составлял 810 миллионов баррелей н.э., что на 34% меньше аналогичного периода 2019 года. В структуре же открытых месторождений преобладали газовые запасы (55%), что может указывать на повтор результата прошлого года, когда основная часть прироста новых запасов пришлась именно на газ, считают в Rystad.

"Среднемесячный показатель в основном сократился к июню, в котором было сделано только три подземных открытия, прирастивших запасы примерно на 16 миллионов баррелей н.э. Самыми же успешными месяцами стали январь и май, благодаря таким крупным открытиям, как (месторождение природного газа — ред.) Jebel Ali в ОАЭ, (нефтяное месторождение — ред.) Maka Central в Суринаме, (нефтяное же — ред.) Uaru в Гайане и (газовое месторождение — ред.) "75 лет Победы" в России", — уточняется в материале Rystad.

Уточняется также, что на Россию, Южную Америку и Ближний Восток пришлось около 73% общего объема открытых запасов в отчетном периоде, тогда как на Африку и Австралию — менее 1%. Около 70% ресурсов было открыто на шельфе, а на пять крупнейших открытых месторождений полугодия пришлось примерно 68% всего объема новых запасов.