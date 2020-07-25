МИНСК, 25 июл — ПРАЙМ. На Белорусской АЭС завершаются пусконаладочные работы, необходимые для начала физического пуска первого энергоблока станции, полностью в промышленную эксплуатацию его планируется ввести в первом квартале 2021 года, сообщил министр энергетики Белоруссии Виктор Каранкевич.

"По всем технологическим системам завершаются пусконаладочные работы, необходимые для начала физического пуска первого энергоблока. В рамках этого этапа в реактор постепенно загрузят 163 тепловыделяющие сборки с ядерным топливом с последующим набором мощности реакторной установки", — сказал министр в интервью изданию "СБ. Беларусь сегодня", опубликованном в субботу.

По его словам, после этого начнется энергетический пуск энергоблока: будут выработаны и переданы в энергосистему страны первые киловатт-часы с атомной электростанции. За этим последуют опытно-промышленная эксплуатация с постепенным выходом на проектную мощность и комплексное опробирование первого энергоблока на номинальной мощности. "Полностью в промышленную эксплуатацию его планируется ввести в первом квартале 2021 года", — уточнил глава Минэнерго.

Он добавил, что параллельно продолжаются работы по интеграции БелАЭС в энергосистему страны. Это — строительство 800 мегаватт высокоманевренных пиково-резервных источников и сооружение на крупных электростанциях и котельных электрокотлов суммарной мощностью 916 мегаватт. Реализованы проекты по строительству и реконструкции 1700 километров высоковольтных линий электропередачи, что позволяет обеспечить поставку электроэнергии со станции в любой регион страны.

Министр также рассказал, что в соответствии с межправительственным соглашением о сотрудничестве Белоруссии и России по строительству атомной электростанции предусмотрено, что отработавшее в реакторах энергоблоков БелАЭС ядерное топливо, приобретенное у российских исполняющих организаций, подлежит возврату в Россию. "В настоящее время разрабатывается отдельное межправительственное соглашение с конкретными условиями взаимодействия с российскими партнерами в данной сфере. Безусловным приоритетом при этом была и остается безопасность", — подчеркнул Каранкевич.

БелАЭС с двумя реакторами ВВЭР-1200 суммарной мощностью 2400 МВт сооружается в Островце (Гродненская область). Для первой в стране АЭС выбран российский проект поколения 3+, который полностью соответствует международным нормам и рекомендациям МАГАТЭ по безопасности. Минэнерго Белоруссии сообщало, что пуск реакторной установки энергоблока №1 БелАЭС намечен на июль нынешнего года, начало выдачи блоком электричества в сеть — на сентябрь-октябрь. Однако в конце июня белорусский посол в РФ Владимир Семашко заявил, что загрузка топлива на первый реактор БелАЭС начнется в августе. А 22 июля заместитель госсекретаря Союзного государства Алексей Кубрин сообщил, что запуск БелАЭС ожидается через две-три недели. Ввод второго энергоблока, по последней информации, запланирован на 2022 год.