МОСКВА, 27 июл — ПРАЙМ. "Лукойл" приобретает 40% в проекте RSSD на шельфе Сенегала за 300 миллионов долларов, сообщается в материалах компании.

"ПАО "Лукойл"… заключило соглашение с компанией Cairn Energy PLC о приобретении 40%-ной доли в проекте RSSD (Rufisque, Sangomar и Sangomar Deep) в республике Сенегал. Сумма сделки составляет 300 миллионов долларов США с оплатой денежными средствами", — говорится в сообщении.

Также соглашение предусматривает возможную выплату бонуса в адрес Cairn Energy PLC в размере до 100 миллионов долларов после начала добычи. Сделка будет закрыта после выполнения отлагательных условий, включая одобрение правительством Сенегала.

"Приобретение доли в проекте с разведанной ресурсной базой на ранней стадии разработки полностью соответствует нашей стратегии и позволяет укрепить наше присутствие в Западной Африке. Участие в проекте с профессиональными международными партнерами позволит получить дополнительный опыт работы на морских месторождениях в регионе", — приводятся в сообщении слова президента "Лукойла" Вагита Алекперова.

Суммарная площадь блоков, входящих в проект, составляет 2212 квадратных километров. Блоки расположены на глубоководном шельфе Сенегала в 80 километрах от берега. В пределах блоков открыто два месторождения: Sangomar и FAN.

По оценкам "Лукойла", извлекаемые запасы углеводородов месторождения Sangomar составляют около 500 миллионов баррелей нефтяного эквивалента, запуск месторождения планируется в 2023 году с проектным уровнем добычи нефти пять миллионов тонн в год. Проект RSSD реализуется на условиях соглашения о разделе продукции. Оператором проекта является компания Woodside с долей 35%, другие партнеры — компания FAR (15%) и госкомпания Petrosen (10%).