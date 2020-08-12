МОСКВА, 12 авг — ПРАЙМ. Коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 7 августа, снизились на 4,5 миллиона баррелей, или на 0,9%, и составили 514,1 миллиона баррелей, говорится в еженедельном обзоре управления энергетической информации минэнерго страны.

Аналитики, опрошенные агентством Рейтер, ожидали снижения этих запасов лишь на 2,9 миллиона баррелей.

Запасы нефти на крупнейшем в стране терминале в Кушинге (Cushing) выросли за неделю на 1,3 миллиона баррелей, до 53,3 миллиона.

Кроме того, запасы бензина в США снизились на 0,7 миллиона баррелей, или на 0,3%, до 247,1 миллиона баррелей. Аналитики ожидали снижения показателя на 0,67 миллиона баррелей. Запасы дистиллятов за ту же неделю уменьшились на 2,3 миллиона баррелей, или на 1,3%, составив 177,7 миллионов баррелей. Прогнозировалось их снижение на 0,4 миллиона баррелей.

Стратегический резерв нефти в стране по сравнению с предыдущей неделей уменьшился на 0,3%, или на 2,2 миллиона баррелей, до 653,9 миллиона, также указывает министерство.

Добыча нефти в США за неделю, завершившуюся 7 августа, уменьшилась на 300 тысяч баррелей в сутки и составила 10,7 миллиона баррелей в день, говорится в обзоре.

В среднем за последние четыре недели добыча нефти в США составила 10,975 миллиона баррелей в сутки.

Точные данные о добыче управление сообщает в ежемесячном отчете с разницей в два месяца. По предварительным данным, средняя добыча нефти в июле составила 10,26 миллиона баррелей в сутки. Уточненный показатель за июль станет известен в конце сентября.

В январе добыча нефти в США составила в среднем 12,755 миллиона баррелей в сутки, в феврале — 12,746 миллиона, в марте — 12,737 миллиона баррелей, в апреле — 11,99 миллиона баррелей, в мае — 10,001 миллиона баррелей в сутки, в июне — 9,75 миллиона баррелей в день.

В 2019 году добыча в среднем составляла 12,248 миллиона баррелей в сутки.

Минэнерго США 11 августа уменьшило по сравнению с оценкой июля прогноз средней добычи нефти в стране по итогам текущего года на 370 тысяч баррелей в сутки, до 11,26 миллиона, а на 2021 год — увеличило на 130 тысяч баррелей, до 11,14 миллиона баррелей в день.