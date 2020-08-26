МОСКВА, 26 авг — ПРАЙМ. Коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 21 августа, сократились на 4,7 миллиона баррелей, или на 0,9%, и составили 507,8 миллиона баррелей, говорится в еженедельном обзоре управления энергетической информации минэнерго страны.

Аналитики, опрошенные агентством Рейтер, ожидали снижения этих запасов на 3,7 миллиона баррелей.

Запасы нефти на крупнейшем в стране терминале в Кушинге (Cushing) уменьшились за неделю на 0,3 миллиона баррелей — до 52,4 миллиона баррелей.

Кроме того, запасы бензина в США снизились на 4,6 миллиона баррелей, или на 1,9% — до 239,2 миллиона баррелей. Аналитики ожидали уменьшения показателя только на 1,5 миллиона баррелей. Запасы дистиллятов за ту же неделю выросли на 1,4 миллиона баррелей, или на 0,8%, составив 179,2 миллиона баррелей. Прогнозировалось их снижение на 0,7 миллиона баррелей.

Стратегический резерв нефти в стране по сравнению с предыдущей неделей уменьшился на 0,3%, или на 1,8 миллиона баррелей — до 649,5 миллиона баррелей, также сообщает министерство.

Добыча нефти в США за неделю поднялась на 100 тысяч баррелей в день и составила 10,8 миллиона баррелей в день, говорится в обзоре.

В среднем за последние четыре недели добыча нефти в США составила 10,8 миллиона баррелей в сутки.

По предварительным данным, средняя добыча нефти в июне составила 9,75 миллиона баррелей в день, в июле — 10,26 миллиона баррелей в день. Точные данные о добыче управление сообщает в ежемесячном отчете с разницей в два месяца. Так, уточненный показатель за июнь станет известен в конце августа.

В январе добыча нефти в США составила в среднем 12,755 миллиона баррелей в сутки, в феврале — 12,746 миллиона, в марте — 12,737 миллиона баррелей, в апреле — 11,99 миллиона баррелей, в мае — 10,001 миллиона баррелей в сутки.

В 2019 году добыча в среднем составляла 12,248 миллиона баррелей в сутки.

Минэнерго США 11 августа уменьшило по сравнению с оценкой июля прогноз средней добычи нефти в стране по итогам текущего года на 370 тысяч баррелей в сутки, до 11,26 миллиона, а на 2021 год — увеличило на 130 тысяч баррелей, до 11,14 миллиона баррелей в день.