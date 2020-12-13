МОСКВА, 13 дек — ПРАЙМ. Министерство юстиции США в рамках расследования налоговых дел сына Джо Байдена Хантера запросило информацию о его связях с украинской газовой компанией Burisma и ещё "двумя десятками организаций", сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на источник, знакомый с расследованием. Трамп раскритиковал Facebook и Twitter за ограничение доступа к публикации о сыне Байдена

Агентство отмечает, что неясно, является ли работа Хантера в украинской компании центральной частью расследования или же минюст изучает информацию обо всех источниках его дохода в последние годы. В рамках расследованию минюст запросил также документы о деловых отношениях Хантера с Китаем и "других финансовых транзакциях", сообщает агентство.

Как заявили агентству два источника, предметом расследования, начатого в 2018 году, в определенный момент становились также возможные преступления по отмыванию денег.

Ранее Байден-младший заявил, что власти штата Делавэр ведут расследование по поводу уплаченных им налогов, при этом Джо Байден, избранный, по предварительным данным, президентом США, выразил поддержку своему сыну. По данным телеканала Fox News, министерство юстиции США изучает в рамках расследования деловые отношения сына Байдена в Китае. Позднее издание Politico со ссылкой на источники сообщило, что "помимо Делавэра, отдел по борьбе с мошенничеством с ценными бумагами Южного округа Нью-Йорка изучает финансы Хантера Байдена".

Действующий президент США Дональд Трамп ранее сообщал, что "Китай должен начать расследование в отношении Байденов". До этого Трамп заявлял, что Байден-младший "получал миллионы от Украины и Китая". СМИ сообщали, что в 2013 году во время вице-президентства Джо Байдена Хантер сопровождал его во время визита в Пекин. Согласно некоторым сообщениям СМИ, в Пекине Хантер помог организовать встречу для Джонатана Ли — главы китайского частного фонда прямых инвестиций BHR — со своим отцом. Как пишет The NewYorker, советники Джо Байдена опасались, что такие бизнес-встречи его сына в ходе официальных визитов могут поставить под огонь критики вице-президента.

Хантер Байден работал советником руководства Burisma, получая за это до 50 тысяч долларов в месяц. Сторонники Трампа подозревают, что Байден-младший использовал отца для лоббистской работы. Кроме того, они подозревают Байдена-старшего в давлении на власти Украины с целью уволить генпрокурора Виктора Шокина, который вел расследование против Burisma. Джо Байден все это отрицает. Демократы назвали публикацию кампанией Кремля.

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