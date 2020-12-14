МОСКВА, 14 дек — ПРАЙМ. Страны ОПЕК в ноябре увеличили добычу нефти на 710 тысяч баррелей в сутки в месячном выражении — до 25,11 миллиона баррелей в сутки; при этом организация сохранила общее исполнение соглашения ОПЕК+ на уровне 104% — почти весь рост добычи пришелся на не участвующую в сделке Ливию, следует из данных ежемесячного доклада организации со ссылкой на вторичные источники информации. ОПЕК ухудшила прогноз по спросу на нефть в мире на 2021 год

"Общая добыча нефти 13 стран ОПЕК в среднем составила 25,11 миллиона баррелей в сутки в ноябре 2020 года, что на 0,71 миллиона баррелей в сутки выше по сравнению с предыдущим месяцем. В основном добыча увеличилась в Ливии и ОАЭ, а снизилась — в Ираке", — сообщается в докладе.

Новые договоренности ОПЕК+ стартовали с мая с сокращения добычи нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки, затем в августе ограничения были ослаблены до 7,7 миллиона на период до конца 2020 года. В сделке от ОПЕК участвуют только 10 из 13 стран, из нее исключены Иран, Венесуэла и Ливия. Базой отсчета для всех взят октябрь 2018 года, но для Саудовской Аравии — отметка в 11 миллионов баррелей.

Согласно докладу ОПЕК, организация в ноябре сократила добычу на 5,075 миллиона баррелей в сутки, выполнив свои обязательства на 104%, как и в октябре. ОПЕК+ завершила "Игру престолов"

При этом в ноябре превысили уровень выполнения сделки Алжир (104%), Ангола (125%), Ирак (105%), Кувейт (101%), Нигерия (107%), крупнейший производитель ОПЕК — Саудовская Аравия (101%) и ОАЭ (112%). Экваториальная Гвинея исполнила сделку ровно на 100%. Среди отстающих участников сделки — Конго (73%) и Габон (24%).

В Ливии добыча выросла на 656 тысяч баррелей в сутки в месячном выражении — до 1,108 миллиона баррелей в сутки.

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