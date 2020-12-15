МОСКВА, 15 дек — ПРАЙМ. Объем переработки нефти в Китае в ноябре вырос на 3,2% в годовом выражении, установив новый исторический рекорд, сообщило агентство Рейтер со ссылкой на данные государственного статистического бюро Китая.

"Согласно данным государственного статистического бюро (NBS), в прошлом месяце в стране было переработано 58,35 миллиона тонн нефти, что эквивалентно 14,2 миллиона баррелей в день", — пишет агентство, указывая, что показатель превысил достигнутый в октябре исторический рекорд в 14,09 миллиона баррелей в сутки. Китай опубликовал экономическую статистику за ноябрь

Общий объем переработки нефти в Китае, таким образом, с января по ноябрь составил 614,41 миллиона тонн, или 13,39 миллиона баррелей в сутки, и увеличился на 3,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Агентство поясняет, что новый рекорд стал возможен из-за ввода в эксплуатацию новых мощностей частного нефтеперерабатывающего завода (НПЗ). Так, в начале ноября компания Zhejiang Petrochemical Corp запустила установку по переработке нефти мощностью 200 тысяч баррелей в день в дополнение к существующим мощностям в 400 тысяч баррелей в сутки в восточном Китае. Томаты дороже мяса. Чем обернется очередное "овощное эмбарго"

Кроме того, государственные НПЗ Китая увеличили объемы переработки, чтобы удовлетворить высокий спрос на дизельное топливо и судовое топливо с низким содержанием серы. Согласно данным S&P Platts, которое приводит агентство, средний объем переработки нефти китайскими государственными компаниями вырос в ноябре на 1 процентный пункт с октября, до 79,8%.

Данные NBS также показывают, что добыча нефти в Китае в ноябре составила 15,96 миллиона тонн, или 3,88 миллиона баррелей в день, на 1,2% выше по сравнению с ноябрем прошлого года. А общая добыча за первые одиннадцать месяцев года выросла на 1,6%, до 180 миллионов тонн.