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Госкомиссия утвердила месторождение Роснефти в Арктике
Энергетика
Новости
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Госкомиссия по запасам (ГКЗ) поставила на учет новое месторождение Роснефти в Карском море с запасами 514 миллиардов кубов газа и 53 миллиона тонн конденсата, сообщает компания... ПРАЙМ, 15.12.2020
добыча, нефть, роснефть, новости, энергетика
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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МОСКВА, 15 дек — ПРАЙМ. Госкомиссия по запасам (ГКЗ) поставила на учет новое месторождение Роснефти в Карском море с запасами 514 миллиардов кубов газа и 53 миллиона тонн конденсата, сообщает компания.
"Компания "Роснефть" открыла новое арктическое газовое месторождение с суммарными запасами в 514 миллиардов кубических метров газа и 53 миллиона тонн конденсата по итогам поисково-оценочного бурения на лицензионном участке Восточно-Приновоземельский-2 в Карском море. В соответствии с решением Государственной комиссии месторождение поставлено на государственный учет", — говорится в релизе.
Отмечается, что по действующей классификации запасов оно относится к категории уникальных. Месторождению, открытому в год празднования 75-летия Победы, присвоено имя великого полководца маршала Рокоссовского.
Ранее в декабре "Роснефть" объявила, что ГКЗ подтвердила открытие компанией газового месторождения в Карском море c запасами 800 миллиардов кубометров, ему присвоено имя маршала Жукова.