МОСКВА, 15 дек — ПРАЙМ. Международное энергетическое агентство (МЭА) немного понизило прогноз по мировому спросу на нефть в 2021 году, однако ожидает его устойчивого восстановления, следует из декабрьского доклада организации.

Прогноз спроса на 2020 год остался практически неизменным, — агентство по-прежнему ждет его снижения на 8,8 миллиона баррелей в сутки.

"Наш прогноз по росту спроса в 2021 году был понижен на 170 тысяч баррелей в сутки, до 5,7 миллиона баррелей в сутки. Это по большей части связано с еще одним понижением прогноза по спросу на авиационный керосин, на который в 2021 году будет приходиться около 80% от общего падения потребления, которое составит 3,1 миллиона баррелей в сутки по сравнению с 2019 годом", — пишет агентство. МЭА прогнозирует рост добычи угля в 2021 году

МЭА при этом прогнозирует, что спрос на бензин и дизельное топливо в 2021 году достигнет 97-99% от уровня 2019 года.

Вместе с тем агентство отмечает, что ждет "устойчивого восстановления" спроса на нефть, — почти две трети потерь 2020 года будут восстановлены в 2021 году.

УГРОЗА СПРОСУ В НОВОГОДНИЕ ПРАЗДНИКИ

Международное энергетическое агентство видит риск для мирового спроса на нефть в новогодних празднованиях, которые могут вызвать новый скачок заражений COVID-19 и очередные локдауны, говорится в декабрьском докладе МЭА.

Отмечается, что котировки фьючерсов на нефть марки Brent недавно впервые с марта превысили 50 долларов за баррель, и их общая динамика свидетельствует об оптимизме на рынке в ближайшей перспективе.

"С другой стороны, на физическом рынке баррели только приблизились к уровню фьючерсных котировок, что подчеркивает сохраняющуюся неопределенность из-за COVID-19 для мирового спроса и стабильности рынка", — пишет МЭА. МЭА не верит в быстрый эффект от вакцин против коронавируса

"Понятная эйфория вокруг начала вакцинации частично объясняет рост цен, но должно пройти несколько месяцев, прежде чем мы достигнем критической массы вакцинированных среди экономически активного населения и увидим влияние этого на спрос. Тем временем, близится сезон новогодних празднований, который несет в себе риск очередного скачка случаев заражения коронавирусом и возможность ужесточения карантинных мер", — добавляют эксперты агентства.