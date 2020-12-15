МОСКВА, 15 дек — ПРАЙМ. Страны ОПЕК+ в ноябре ухудшили уровень выполнения соглашения о сокращении добычи нефти до 101% со 103% в октябре, а Россия улучшила показатель до 96% с 95%, оценивает Международное энергетическое агентство (МЭА) в своем декабрьском докладе.

"Все страны, участвующие в сокращениях, кроме ОАЭ, где рост (добычи — ред.) составил 80 тысяч баррелей в сутки в месячном выражении, поддерживали добычу на стабильном уровне, исполняя, таким образом, соглашение ОПЕК+ на 101% в ноябре", — пишет МЭА. Очередная встреча ОПЕК+ назначена на январь

По оценке агентства, страны ОПЕК исполнили соглашение на 105%, страны вне ОПЕК — на 95%, а Россия улучшила исполнение своих обязательств до 96% с 95% в прошлом месяце. "Добыча нефти и конденсата в России в ноябре оставалась стабильной на уровне около 10 миллионов баррелей в сутки, что на 1,25 миллиона баррелей в сутки ниже, чем год назад. Без конденсата, не учитываемого в сделке ОПЕК+, добыча оценивается примерно в 9,07 миллиона баррелей в сутки, что на 80 тысяч баррелей в сутки выше целевого показателя 8,993 миллиона баррелей в сутки", — подсчитало агентство.

Минэнерго РФ неоднократно подчеркивало, что методика подсчета показателей в рамках ОПЕК+ у стран соглашения, секретариата ОПЕК и МЭА зачастую расходится.

ОСНОВНОЙ ВКЛАДЧИК

Добыча нефти в странах ОПЕК в ноябре выросла на 730 тысяч баррелей в сутки по сравнению с октябрем – до 25 миллионов баррелей в сутки за счет увеличения добычи в Ливии, говорится в декабрьском докладе Международного энергетического агентства (МЭА).

"Что касается добычи в 13 странах-участницах ОПЕК, Ливия возглавила рост показателей в месячном выражении в ноябре, при этом общая добыча нефти выросла на 730 тысяч баррелей в сутки, до 25 миллионов баррелей в сутки, и снизилась на 4,3 миллиона баррелей в сутки в годовом выражении", — пишет МЭА. Рубль ушел в отрыв. Что будет с ценами и доходами россиян

В сделке по сокращению добычи нефти от ОПЕК участвуют только 10 из 13 стран, из нее исключены Иран, Венесуэла и Ливия.

ДОБЫЧА НЕФТИ В 2021 ГОДУ

Добыча нефти в мире сократится на 6,6 миллиона баррелей в сутки в 2020 году и вырастет на 1,4 миллиона баррелей в сутки в 2021 году при условии 100% соблюдения сделки ОПЕК+, говорится в декабрьском докладе Международного энергетического агентства (МЭА).

"За весь год объем добычи нефти в мире должен сократиться на 6,6 миллиона баррелей в сутки и увеличиться на 1,4 миллиона баррелей в сутки в 2021 году при условии 100% выполнения условий сделки ОПЕК +", — говорится в докладе.

При этом, по оценке агентства, ОПЕК+ в ноябре выполнило соглашение о сокращении добычи на 101%. Показатель стран ОПЕК составил 105%, стран вне ОПЕК — 95%. ОПЕК ухудшила прогноз по спросу на нефть в мире на 2021 год

Новые договоренности ОПЕК+ стартовали с мая с сокращения добычи нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки в период до августа, а далее — на 7,7 миллиона до конца 2020 года. Согласно условиям, 10 из 13 стран ОПЕК, участвующих в сделке, с августа ослабили ограничения по добыче на 1,2 миллиона баррелей в сутки — до 4,868 миллиона. Базой отсчета для всех взят октябрь 2018 года, но для Саудовской Аравии — отметка в 11 миллионов баррелей.

В январе ОПЕК+ увеличит добычу нефти на 500 тысяч баррелей в сутки, из которых на Россию придется 125 тысяч. Это соответствует сокращению на 7,2 миллиона баррелей от уровня октября 2018 года, тогда как изначальные условия сделки предполагали выход в январе на 5,8 миллиона. Далее в зависимости от условий рынка ОПЕК+ будет принимать решения по уровню добычи на следующий месяц, с шагом не более 500 тысяч баррелей в сутки.

ЗАПАСЫ НЕФТИ В ОЭСР

Коммерческие запасы нефти и нефтепродуктов в ОЭСР в октябре снизились на 55,3 миллиона баррелей к сентябрю и на 183,4 миллиона баррелей превышали средние за 5 лет, говорится в декабрьском докладе Международного энергетического агентства (МЭА).

"В октябре коммерческие запасы нефти и нефтепродуктов в ОЭСР упали на 55,3 миллиона баррелей (1,78 миллиона баррелей в сутки) в месячном выражении, до 3,129 миллиарда баррелей, и на 183,4 миллиона баррелей превышали среднюю отметку за пять лет", — говорится в докладе.

Отмечается, что к началу 2021 года на глобальном нефтяном рынке избыток запасов будет составлять 625 миллионов баррелей по сравнению с декабрем 2019 года. Если предположить, что в 2021 году в Китае будет ровный баланс спроса и предложения, то мировой рынок за пределами Китая сможет поглотить 183 миллиона баррелей, и в июле он перейдет в состояние дефицита по отношению к концу 2019 года. Запасы нефти в ОЭСР в мае превысили среднюю отметку за 5 лет на 258,5 млн баррелей

"В октябре коммерческие запасы нефти и нефтепродуктов в ОЭСР падали третий месяц подряд. Запасы достигли пика в июле с показателем 3,221 миллиарда баррелей и снизились на 92,4 миллиона баррелей (1 миллион баррелей в сутки) в период с августа по октябрь", — также отмечается в докладе.

Приведение коммерческих запасов нефти и нефтепродуктов в мире к среднему пятилетнему уровню было обозначено как цель сделки ОПЕК+. Наиболее активно из всех запасов участники соглашения отслеживают запасы в странах Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР)