ВИЛЬНЮС, 15 дек — ПРАЙМ. Дочернее предприятие Белорусской нефтяной компании (БНК) BNK (UK) Limited временно приостановило экспорт нефтепродуктов через Клайпедский порт Литвы по новым контрактам, передает Sputnik Литва со ссылкой на пресс-службу компании Klaipėdos nafta (KN).

"Дочернее предприятие Белорусской нефтяной компании BNK (UK) Limited временно приостановило экспорт нефтепродуктов через Клайпеду по новым контрактам", — сообщает Sputnik.

В Klaipėdos nafta сообщили, что все контракты между BNK и KN остаются в силе, но выполнение договорных обязательств приостанавливается на неопределенный срок, отмечает Sputnik. По данным агентства, грузы, хотя и в меньших объемах, в настоящее время отправляются в Клайпеду и перегружаются на нефтяном терминале KN для дальнейшего экспорта. Россия и Белоруссия обсудили поставки Минску нефти и газа

"В настоящее время мы работаем с клиентами из Белоруссии в обычном режиме, на ближайшее время запланированы грузы. Однако мы понимаем, что решения клиентов, скорее всего, продиктованы не экономической, а политической логикой, которую мы не можем контролировать. Мы внимательно изучаем всю информацию, доступную нам из Белоруссии в этом году, и соответственно адаптируем наши бизнес-планы, диверсифицируя нашу деятельность, расширяя круг услуг и клиентов", — приводит Sputnik слова коммерческого директора литовской компании Миндаугаса Навикаса.

Как отмечает агентство, по его словам, в настоящее время сложно конкретно оценить возможное влияние решения белорусского предприятия на деятельность Klaipėdos nafta. Однако до тех пор, пока клиент не восстановит обычные объемы экспорта нефтепродуктов через Клайпеду, в компании оценивают вероятность того, что белорусские грузы не будут отправляться в Литву, как достаточно реальную.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в конце августа заявил о возможной переориентации торговых потоков с портов Прибалтики на другие. По его оценке, это может быть "немного невыгодно", но можно отрегулировать тарифы. Возможная переориентация товаропотока связана с включением Лукашенко и ряда белорусских чиновников в прибалтийский список санкций. Позже белорусский президент отметил, что сообщил в Сочи президенту РФ Владимиру Путину о готовности Минска переориентировать свои грузопотоки с портов Балтии на Россию, если будут схожие условия. Рынок нефтепродуктов: биржа вместо демпфера

Ранее сообщалось, что Белоруссия обсуждает с Россией возможность переброски нефтяных потоков из портов Прибалтики, в частности, Литвы, на северо-западные российские. Обсуждаются порты в Усть-Луге, Приморске, Высоцке, Санкт-Петербурге.

В сентябре тогдашний глава Минэнерго РФ Александр Новак говорил, что свободные мощности у России для выполнения этой задачи имеются, а речь может идти о перенаправлении около 4-6 миллионов тонн белорусских нефтепродуктов. Новак уточнял, что сейчас идет проработка экономических условий, и выражал надежду, что в ближайшее время договоренности об этом сотрудничестве будут достигнуты.

Отношения Белоруссии со странами ЕС, в том числе с Литвой и Латвией, ухудшились после президентских выборов 9 августа, на которых в шестой раз победил Лукашенко.