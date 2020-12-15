МОСКВА, 15 дек — ПРАЙМ. Объем производства сжиженного природного газа в России за январь-ноябрь составил 27,6 миллиона тонн, что на 3,7% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает Росстат.

При этом, как следует из данных службы, только в ноябре в России производство СПГ подскочило сразу на 8% по сравнению с уровнем октября, достигнув примерно 2,7 миллиона тонн. В годовом выражении рост составил 6,2%.

Добыча природного газа в России по итогам одиннадцати месяцев текущего года снизилась на 7,6% к аналогичному периоду прошлого года, до 540 миллиардов кубометров. В том числе в ноябре в месячном выражении добыча природного газа увеличилась на 0,3%, а в годовом — уменьшилась на 2%. Европа в ноябре сократила импорт СПГ на 40%

Что касается добычи попутного нефтяного газа (ПНГ), то в январе-ноябре она выросла всего на 0,1% в годовом выражении — до 87,3 миллиарда кубометров. По итогам же только ноября показатель снизился на 2,6% к аналогичному месяцу прошлого года и на 0,9% к октябрю текущего года.

По данным Росстата, производство СПГ в России в 2019 году выросло на 47,7% — до 29,5 миллиона тонн, добыча природного газа — на 0,8%, до 644 миллиардов кубометров, а ПНГ — на 6,9%, до 94,7 миллиарда кубометров.

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