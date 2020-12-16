МОСКВА, 16 дек — ПРАЙМ. Сенаторы на заседании в среду одобрили закон, который освобождает с 2021 года от экспортной пошлины нефть, добытую на новых месторождениях на Таймыре.

Закон освобождает от экспортной пошлины нефть, добытую на севере Красноярского края — в новой нефтегазовой провинции на Таймыре, по аналогии с иными новыми месторождениями, пояснял замглавы Минфина Алексей Сазанов.

Новую нефтегазовую провинцию на полуострове Таймыр планирует сформировать "Роснефть" в рамках проекта "Восток ойл", его подтвержденная ресурсная база по жидким углеводородам составляет 6 миллиардов тонн. Как ожидается, проект объединит крупнейшие месторождения Ванкорского кластера (Ванкорское, Сузунское, Тагульское и Лодочное), а также Пайяхскую группу месторождений (принадлежит ННК) и Западно-Иркинский участок. Под нужды проекта будет построен порт в бухте Север, из которого нефть планируется экспортировать по Северному морскому пути. Нефть дешевеет на фоне неожиданного роста запасов в США

Закон также передает кабмину РФ полномочия подтверждать наличие оснований для отсрочки или рассрочки по уплате импортных пошлин и налогов, что усиливает механизм принятия решений по предоставлению таких отсрочек или рассрочек.

Сейчас правительство определяет перечень федеральных органов, уполномоченных подтверждать наличие оснований для такой отсрочки или рассрочки. В подобных случаях отсрочки или рассрочки могут запрашиваться на значительные суммы на срок до 6 месяцев, причем в ряде случаев в беспроцентном режиме, что имеет существенное значение, пояснял кабмин. Поэтому в целях дополнительного обеспечения интересов бюджета РФ правительство и предложило передать ему соответствующие полномочия. Рынок нефтепродуктов: биржа вместо демпфера

Одновременно закон переносит с 1 января на 1 февраля 2021 года вступление в силу нормы, которая исключает возможность установления особых формул расчета ставок вывозных таможенных пошлин в отношении сырой нефти с вязкостью в пластовых условиях не менее 10 тысяч миллипаскаль-секунд, а также сырой нефти с особыми физико-химическими характеристиками. Это изменение вносится, чтобы декабрь вошел в расчет таможенных платежей с учетом того режима налогообложения нефти по ряду месторождений, который действовал в течение текущего года.

Закон должен вступить в силу со дня его официального опубликования, за исключением положений, для которых установлены иные сроки.